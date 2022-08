Thales Bretas reúne família e amigos famosos em festa de aniversário dos filhos, Romeu e Gael - Reprodução/Instagram

Thales Bretas reúne família e amigos famosos em festa de aniversário dos filhos, Romeu e GaelReprodução/Instagram

Publicado 07/08/2022 13:15

Rio - Thales Bretas reuniu amigos e familiares, neste sábado, para comemorar o aniversário de 3 anos dos filhos, Romeu e Gael, frutos do casamento com Paulo Gustavo. Famosos como Bianca Andrade, Marcus Majella, Fiorella Mattheis, Marcos Veras e Carol Trentini estavam entre os convidados, assim como dona Déa Lucia e Ju Amaral, mãe e irmã do humorista, que faleceu em maio do ano passado, vítima da covid-19.

fotogaleria

Diversos momentos da celebração foram registrados pelos convidados em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais. "Viva Romeu e Gael! Só amores", declarou Ju Amaral, ao publicar os cliques tirados durante a festa no Instagram. "Viva! Eles estavam tão lindos. E eu amo tanto vocês", comentou Marcus Majella.

Enquanto isso, Thales compartilhou um clique delicado em que os filhos aparecem de costas e escreveu: "Essas crianças... Nosso futuro!", disse, nos Stories do Instagram.

A festa realizada neste sábado juntou as comemorações de Romeu, que completou 3 anos na última quarta-feira , e de Gael, que faz aniversário no dia 13 deste mês. Durante a semana, Thales se declarou para o primogênito em postagem nas redes sociais: "Que bom te ter a nosso lado, Romeu, você e seu irmão são meus maiores presentes da vida! Uma vida longa e linda pra você, cheia de amor! Que o mundo te trate com muito carinho, que você é sensível e vai retribuir muito bem! Te amo pra sempre!"

Confira: