Dupla Henrique e Juliano encerra show em SP após briga generalizada na plateia - Montagem/Universal Music/Twitter

Dupla Henrique e Juliano encerra show em SP após briga generalizada na plateiaMontagem/Universal Music/Twitter

Publicado 07/08/2022 12:01 | Atualizado 07/08/2022 12:03

Rio - A dupla Henrique e Juliano se viu em uma situação tensa, na madrugada do último sábado, quando uma briga generalizada na plateia fez com que os artistas interrompessem o show que realizavam em Sorocaba, São Paulo. O momento foi registrado em vídeos compartilhados por fãs nas redes sociais, que mostram Henrique se desculpando com o público após dizer que encerraria a apresentação.

fotogaleria

"Desculpa de verdade, mas não é por vocês não. Vocês não merecem um evento organizado dessa maneira, sério. A casa precisa ter mais condições de receber o público, a maioria aqui veio curtir e se divertir, não para isso. Não saí de casa pra isso também", desabafou o cantor.

Em um dos vídeos, é possível ver um grupo de homens trocando socos e chutes em local próximo ao palco. Internautas afirmaram que a confusão teve início em um dos camarotes e foi se aproximando do espaço onde a dupla se apresentava. Henrique ainda tentou conversar com os envolvidos, mas quase foi agredido e acabou deixando o palco. O motivo da briga não foi revelado e a dupla sertaneja ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Depois não sabem o pq dos artistas não gostarem de palcos muito próximos do público. Quase agrediram o Henrique,derrubaram o microfone dele. A briga foi parar em cima do palco. Desrespeito total com quem tá ali para fazer o show e para quem pagou pra ver o Henrique e juliano. pic.twitter.com/lLWHtdkeRv — kahcastro (@joamor27) August 6, 2022

Enquanto isso, a equipe da casa de shows onde aconteceu a briga comentou a situação em postagem no Instagram. "A UZNA lamenta o ocorrido na madrugada deste sábado (6), em que irresponsáveis tumultuaram o evento e atrapalharam a diversão do público em um incidente isolado. Estamos trabalhando para identificar todos os envolvidos para adotar as medidas judiciais", diz o comunicado.



Em nota, a organização ainda afirma que Henrique e Juliano realizaram um show de 1h40 de duração, concluindo a apresentação dentro do horário previsto em contrato com o espaço.

Confira:

GENTE? Henrique e Juliano encerra show após briga generalizada encima do palco, quase agrediram o Henrique. pic.twitter.com/7hpAYQB1lz — (@Bllogdojottarof) August 6, 2022

Henrique e Juliano mandou para tudo após briga pic.twitter.com/bYrimsHwdn — CanalMaisSertanejo (@CanalMaisSerta1) August 7, 2022

parabéns pros gatões do camarote q começaram briga e tentaram invadir o palco, n pararam com uma penca de segurança e o henrique e juliano precisaram cancelar o show tem q ser mto pau no cu — MaNé (@Maa__Neves) August 6, 2022

Fui no show do @HeJOficial e no meio do show quando eles estavam cantando flor-e-beija-flor, teve uma briga que eu nunca vi uma igual e, quando a briga já tava generalizada os seguranças foram fazer alguma coisa, o Henrique ficou muito bravo e decidiram encerrar o show — Nicolly (@nicollyysilva) August 6, 2022