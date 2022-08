Após polêmica, Stênio Garcia e esposa assistem peça de Fernanda Montenegro

Rio - Stênio Garcia e a esposa, Marilene Saade, prestigiaram Fernanda Montenegro, neste sábado, ao assistir a peça "Nelson Rodrigues por ele mesmo", que a atriz de 92 anos apresenta no Teatro XP, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. O ator abraçou a amiga e ainda beijou a mão da veterana, além de posar sorridente para as fotos com a estrela do espetáculo que fica em cartaz até o próximo fim de semana.

Recentemente, Stênio Garcia teve seu nome envolvido em uma polêmica quando sua mulher, Marilene, foi acusada de maus tratos com o ator. A situação teve início quando o artista foi retirado à força de uma entrevista pela amada . O vídeo que registrou o momento viralizou nas redes sociais e a famosa precisou vir a público para explicar que tomou a atitude ao ver o esposo conversando sem máscara no rosto.

Na época, o ator fez questão de defender a esposa dos ataques na internet: "Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A Marilene só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico, e eu me empolguei e tirei a máscara, e ela, ao ver, foi recolocar, com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso", declarou ele.

