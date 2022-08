José Loreto, Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa - Reprodução Internet

Publicado 07/08/2022 13:02

Rio - O ator José Loreto postou nos Stories, do Instagram, uma foto de momentos de amizade com Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa. Na imagem, ele aparece fazendo "conchinha" com os dois amigos. "Proibido não amar. Proibido proibir", escreveu o artista na legenda da foto.

