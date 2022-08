Mel Maia desembarca em aeroporto do Rio e brinca com fotógrafo: 'O jogo virou'

Rio - Mel Maia desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo. A atriz de 18 anos deixou o estabelecimento acompanhada pelo pai, Luciano Souza, e fez questão de sorrir para os paparazzi no local, esbanjando charme e simpatia. Nas redes sociais, a artista brincou com um dos fotógrafos, filmando o rapaz com seu próprio celular.

"Parece que o jogo virou, 'fiz paparazzi' do paparazzi", escreveu ela, na legenda de vídeo publicado nos Stories do Instagram. Mel ainda acrescentou, entre parênteses: "Muito gatinho".

Na última terça-feira, Mel Maia foi ao TikTok para relembrar sua carreira como atriz. Em vídeo, a jovem artista resgatou os trabalhos que já fez na televisão em resposta aos comentários de internautas que acreditavam que a jovem era apenas uma personalidade da internet.

"Eu já reparei que a galera aqui do TikTok não conhece muito meu trabalho. Vejo muitas pessoas comentando no meu vídeo, perguntando o que eu faço, se eu já fiz filme, se eu já fiz novela… Algumas pessoas até respondem: ‘Ah, ela é só uma dançarina do TikTok’. Gente, eu sou atriz, e hoje eu vou mostrar todos os trabalhos que eu já fiz na TV e no cinema, e indicar alguns filmes e séries, porque eu acho que tudo o que eu fiz, foi muito legal", declarou Mel, que relembrou os trabalhos em novelas como "Avenida Brasil" e "Jóia Rara".

