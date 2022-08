Gloria Perez e Boni estiveram na festa de aniversário de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza - Reprodução/Facebook

Gloria Perez e Boni estiveram na festa de aniversário de Lucinha Araújo, mãe de CazuzaReprodução/Facebook

Publicado 07/08/2022 14:20

Rio - Gloria Perez usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar fotos tiradas na festa de aniversário de Lucinha Araújo, a mãe de Cazuza. Em um dos cliques, a autora de novelas da TV Globo posou com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

"Delícia, encontrar o Boni na festa da Lucinha Araújo", declarou a escritora, ao postar as fotos da festa em seu perfil oficial no Facebook. Gloria ainda publicou as fotos tiradas com outros convidados e mostrou a decoração luxuosa da comemoração pelo 86 anos de Lucinha, que fez aniversário na última terça-feira, mas celebrou a data neste sábado.

Atualmente, Gloria Perez trabalha na próxima novela das 21h da TV Globo, "Travessia". A trama terá Chay Suede e Lucy Alves como protagonistas, além de marcar a estreia da ex-BBB Jade Picon como atriz, assumindo o papel da vilã. "Jade fez teste e surpreendeu, só por isso foi escolhida. E desde então vem sendo preparada", declarou a autora após a classe artística criticar a escalação da influenciadora para um papel de destaque no folhetim.

