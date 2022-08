Karoline Lima e a filha, Cecília - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e a filha, CecíliaReprodução/Instagram

Publicado 07/08/2022 10:58

Rio - Karoline Lima abriu o jogo com seus seguidores, na noite deste sábado, sobre seus planos de voltar ao Brasil. Nos Stories do Instagram, a ex-esposa de Éder Militão explicou que precisa finalizar a documentação de sua filha recém-nascida, Cecília, antes de deixar a Espanha, para onde tinha se mudado para acompanhar o jogador do Real Madrid.

fotogaleria

"Não posso voltar para o Brasil ainda porque estou esperando a documentação da Cecília. Se Deus quiser, vai sair o quanto antes para a gente ir ser feliz pelo Brasil", declarou a influenciadora, que deu à luz sua primeira filha no último dia 10. A loira anunciou a separação de Militão dias antes de entrar em trabalho de parto, após o jogador ser visto curtindo festas em Miami, nos EUA, e no Brasil.

Com a separação, Karolina teve a ajuda de seus familiares para cuidar do bebê, mas contou que o grupo já está retornando ao Brasil. "Amanhã minha família vai embora e volto a ser só eu por aqui... Tudo bem! Vai dar tudo certo como sempre deu", afirmou. "Tenho orgulho de quem eu venho me tornando. Nunca pensei que fosse tão forte", desabafou ela.