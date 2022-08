De shortinho jeans, Sabrina Sato desembarca em aeroporto do Rio com a família

Rio - Sabrina Sato e a família surgiram em clima descontraído ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio Janeiro, na noite desta sexta-feira. A apresentadora esbanjou sorrisos enquanto se divertia com o esposo, Duda Nagle, e a filha do casal, Zoe. Com look confortável, a famosa ostentou as pernas torneadas ao vestir um shortinho jeans para deixar o estabelecimento.

Recentemente, Sabrina aproveitou o período de férias para realizar uma viagem internacional com a família. Acompanhada de Duda e Zoe, a apresentadora visitou um dos prinicipais parques temáticos da Disney World, em Orlando, nos EUA. Depois, o trio seguiu para as Bahamas, onde Sato curtiu as praias paradisíacas da Ilha Exuma com o marido e a filha.

