Fernanda Montenegro recebe famosos em apresentação de teatro no Rio

Rio - Fernanda Montenegro foi aplaudida por famosos, nesta sexta-feira, na estreia da curta temporada de 'Nelson Rodrigues por ele mesmo', no Teatro XP, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. Grazi Massafera e Vera Holtz estiveram no local para prestigiar a atriz de 92 anos, assim como Marco Nanini e o marido, Fernando Libonatti. Caroline Figueiredo, Giordanna Forte e Narjara Turetto também marcaram presença no evento.

Com ingressos esgotados, Montenegro ainda se apresenta com o solo baseado em livro homônimo de Sônia Rodrigues neste domingo e no próximo fim de semana, entre os dias 12 e 14 de agosto. No espetáculo, a artista, que completa 93 anos em outubro, resgata textos e áudios de Nelson Rodrigues, dramaturgo com quem trabalhou em diversas montagens para o teatro e que faria 110 anos no dia 23 deste mês.

Recentemente, Fernanda Montenegro encenou a peça em homenagem ao amigo foi no dia 12 de julho, no Teatro R. Magalhães Jr., Centro do Rio, em evento gratuito. A apresentação fez parte das comemorações pelos 125 anos da Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual a veterana faz parte desde março, quando assumiu a cadeira 17 da instituição.

