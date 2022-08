Roberto Carlos homenageou Jô Soares em show - Reprodução/TV Globo

Roberto Carlos homenageou Jô Soares em showReprodução/TV Globo

Publicado 06/08/2022 10:49

Rio - Roberto Carlos lamentou a morte de Jô Soares em show realizado, na noite desta sexta-feira, no Espaço Unimed, em São Paulo. Em vídeo compartilhado pelo perfil oficial do cantor, o artista interrompeu sua apresentação para pedir um minuto de aplausos em homenagem ao apresentador e humorista. "Este show eu dedico ao Jô Soares, meu grande amigo, meu grande irmão", diz a legenda da postagem no Instagram.

No registro, Roberto Carlos conversa diretamente com a plateia: "Queria pedir a vocês que fizessem um aplauso muito especial para o meu querido amigo. Comoveu profundamente a ida dele para perto de Deus, é meu irmãozinho, Jô Soares. Queria pedir a vocês que me ajudem a fazer um aplauso de um minuto para o Jô Soares", declarou o Rei.

"Obrigado por tudo. Tudo aquilo que me fez sorrir e fez sentir. Obrigado, meu irmão, te amo! Deus te abençoe sempre", completou ele, antes de cantar a música "Jesus Cristo". Mais cedo, o perfil do cantor relembrou uma entrevista de Roberto Carlos no "Programa do Jô", exibida em dezembro de 2016, quando o artista se emocionou antes de se apresentar com a canção "Amigo".

Jô Soares morreu, aos 84 anos, na madrugada de sexta-feira, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada pela família. Amigos e familiares se despediram em velório restrito, e o corpo do ator será cremado em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

