Cícero Ibeiro foi visto aos beijos com Jesuíta Barbosa na praia - Reprodução Internet

Publicado 06/08/2022 12:05 | Atualizado 06/08/2022 14:29

Rio - O ator Jesuíta Barbosa, o Jove de "Pantanal", deu o que falar nesta sexta-feira ao ser flagrado aos beijos com um rapaz em uma praia do Rio. O novo affair de Jesuíta é o designer Cícero Ibeiro, com quem o ator vive uma espécie de amizade colorida. O jovem tem mais de 11,5 mil seguidores no Instagram, onde costuma postar muitas selfies sem camisa, exibindo o corpo.

Em maio deste ano, Cícero chegou a postar um vídeo de Jesuíta na praia, só de sunga, saindo do mar. Em julho, o ator se reconciliou com o ex-namorado, o fotógrafo Fábio Audi. Os dois estavam juntos há sete anos quando o ator terminou o romance, no ano passado. Na ocasião, Jesuíta chegou a afirmar que estava em uma fase "bem hétero".

Durante as gravações de "Pantanal", Jesuíta e Alanis Guillen, seu par romântico na novela, teriam levado o namoro para fora das telas. Os dois negam, mas costumavam postar inúmeras fotos de momentos de carinho entre eles.