Rio - Bianca Andrade foi ao Twitter, na madrugada deste sábado, para compartilhar um desabafo sobre os flertes que tem trocado desde que anunciou o fim do casamento com o youtuber Fred. A influenciadora demonstrou sua insatisfação com o comportamento das pessoas por quem demonstrou interesse recentemente.

"Nessa minha nova fase solteira estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de flertar. Sei lá, parece que fingem desinteresse pra ver se a gente acha interessante. Só que fica feio, porque estão todos fazendo igual (risos). Tá uó, tenho paciência não", disse a empresária, também conhecida como Boca Rosa. "Isso aí é só na minha bolha ou será que entrou pro livrinho de regras de como flertar e eu tô desatualizada?", questionou.

Em outra postagem, Bianca destacou que não procura um relacionamento sério, mas gostaria de interagir mais com suas paqueras: "Não que eu queira casar e ter filhos com alguém não, até porque isso eu já fiz, mas é que não tá dando pra ter uma conversa gostosinha com o povo. Vamos galera, contatinhos!", completou ela.

Bianca Andrade e Fred, do canal Desimpedidos, anunciaram a separação em abril deste ano, após dois anos de relacionamento. Os dois são pais do pequeno Cris, de 1 ano.

