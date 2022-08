Thales Bretas e Paulo Gustavo com os filhos - Reprodução/Instagram

Thales Bretas e Paulo Gustavo com os filhosReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 20:39 | Atualizado 03/08/2022 20:49

Rio - Thales Bretas usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para comemorar ao aniversário de três anos de seu filho, Romeu, fruto do casamento com Paulo Gustavo, que faleceu em maio do ano passado. Para celebrar a data especial, o médico reuniu diversos momentos especiais desde o nascimento do pequeno em um vídeo publicado no Instagram.

"Que alegria poder comemorar 3 anos de uma vida tão desejada, planejada, esperada e amada! Seu nascimento foi com muita emoção, ates da hora, e já nos trouxe o primeiro grande desafio como pais: ter o filho internado em uma unidade intensiva", começou o dermatologista, em texto escrito na legenda da postagem.

Em seguida, Thales relembrou os desafios nos primeiros meses após a chegada de Romeu: "Você foi leão desde o minuto que nasceu, venceu bravamente essas dificuldades e mostrou, com seu dengo, que é forte mas precisa de fazer um charminho. Teve cólica, não dormia bem, chorava que era uma beleza.. Mas teve também uma doçura no olhar e um amor incondicional pelos pais que tanto penaram pra te interpretar", contou.

Antes de encerrar, o viúvo de Paulo Gustavo descreveu as características do filho e fez questão de se declarar para a criança: "Hoje é um menino alegre, muito esperto, carismático, que adora um charminho e um docinho! Que bom te ter a nosso lado Romeu, você e seu irmão são meus maiores presentes da vida! Uma vida longa e linda pra você, cheia de amor! Que o mundo te trate com muito carinho, que você é sensível e vai retribuir muito bem! Te amo pra sempre", completou.

Ainda neste mês, Thales também celebra o aniversário de Gael, que completa 3 anos no dia 13. Os filhos de Paulo Gustavo com o dermatologista nasceram nos Estados Unidos, gerados por duas barrigas de aluguel após um processo de fertilização in vitro. Em abril de 2020, o humorista contou, em entrevista no canal de Sabrina Sato, que Romeu é filho biológico de Thales, enquanto Gael tem os genes de Paulo.

