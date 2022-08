Aline Campos e Jesus Luz - Reprodução/Instagram

Aline Campos e Jesus Luz Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 19:59

Rio - Aline Campos publicou uma série de fotos acompanhada do namorado, Jesus Luz. No registro, a atriz aparece de roupa e toalha na cabeça enquanto abraça o modelo. Jesus Luz contou em junho que estava conhecendo melhor Aline Campos após o término de seu casamento com Carol Ramiro