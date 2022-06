Jesus Luz e Aline Campos - Reprodução/Instagram

Jesus Luz e Aline Campos Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 17:53 | Atualizado 20/06/2022 17:53

Rio - Após anunciar o término de seu casamento com Carol Ramiro, Jesus Luz revelou que está conhecendo melhor Aline Campos. Amigo de longa data da modelo, o DJ abriu o jogo sobre relacionamento em conversa com a revista Quem.

fotogaleria "Eu e Aline somos amigos há muitos anos. Inclusive ela era minha amiga, não da Carol, mas sempre a respeitou e muito", garantiu. "Sempre nos admiramos e nos respeitamos muito dentro dos relacionamentos de cada um. Quando terminei, acabamos nos conectando de uma forma diferente e hoje estamos nos conhecendo melhor", disse.

Aline Campos está solteira desde o término da relação com Felipe Roque, em agosto de 2019. Jesus Luz anunciou o fim do relacionamento no dia 8 de junho. "Eu e @jesusluz não estamos mais juntos como casal, mas nesses 7 anos de união construímos uma família linda, que é nosso maior bem e preciosidade. Nossa história foi pautada por momentos muito felizes e muito amor, e vai continuar sendo assim, só que agora trilhando caminhos diferentes, com a certeza de que nossa união é eterna: sempre fomos e sempre seremos muito amigos!", revelou em publicação conjunta com a ex-esposa.