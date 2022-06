Ex-BBB Lumena viaja para a Bahia após encontrar saco de fezes na porta de casa - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Lumena viaja para a Bahia após encontrar saco de fezes na porta de casaReprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 16:35 | Atualizado 20/06/2022 16:36

Rio - Lumena Aleluia voltou a atualizar suas redes sociais após ter encontrado dois sacos de fezes na porta de sua casa em São Paulo , na quinta-feira. A ex-participante do "BBB 21" compartilhou uma foto tirada durante sua estadia em Salvador, na Bahia, para onde retornou em meio aos ataques que ainda recebe desde sua passagem pelo reality da TV Globo.

fotogaleria

Na legenda, a psicóloga compartilhou um desabafo com os fãs: "Eu tenho evitado refletir sobre os últimos acontecimentos da minha vida. Geralmente eu choro e dou risada ao mesmo tempo. Convenhamos, na moral, que retorno de Saturno intenso, só rindo e bebendo pra não chorar", começou a DJ.

“Bom, tá posto que minha existência Lumeniana de 31 anos (de muitas aventuras) foi reduzida aos 3 meses de confinamento no 'BBB', para algumas pessoas. Ser ex-BBB é um fardo? Me arrependo? Voltaria atrás? A resposta é que não. Não por 'N' motivos… Minha essência pesquisadora me move numa busca incessante por conhecer, incluindo, autoconhecimento”, continuou ela, que deixou o reality show "cancelada" pela forma como tratava outros participantes como Juliette, Lucas Penteado e Carla Diaz.

Em seguida, Lumena agradeceu os fãs pelo apoio que tem recebido desde o ataque que motivou a ex-sister a retornar para sua cidade natal: “Nesse rolê, nenhuma outra oportunidade me daria tantos elementos não só para o meu autoconhecimento, mas, sobretudo, para conhecer você, você que me mandou uma mensagem tão linda nesses últimos dias, me oferecendo apoio, tirando lágrimas de resiliência e torcendo pelo meu corre por aqui”.

A ex-BBB completou o desabafo com o bom humor que costuma ter para enfrentar os ataques nas redes sociais: “E até mesmo conhecer você, que torce pelo meu fracasso e que insiste em destilar ódio gratuito. O importante é pegar a visão, instalar câmeras [risos] pra enxergar e ressignificar. Sigamos adubando a vida. Muito obrigada a todos vocês que me salvaram grandão com tanto carinho. Estou na Bahia, mas, logo mais já retorno para São Paulo. Um cheiro”, finalizou ela.

Confira: