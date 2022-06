Simone e Simaria - Iwi Onodera/Brazil News

Publicado 20/06/2022 14:21

Rio - A treta envolvendo Simone e Simaria é o assunto do momento e, claro, os internautas têm usado o Twitter para comentar todo bafafá envolvendo as sertanejas. As duas tiveram desentendimentos recentes e Simaria, em suas últimas entrevistas, criticou o comportamento que chamou de "controlador" da irmã. As declarações dividiram a opinião dos usuários da rede social.

Alguns usuários detonaram Simaria. "Toda vez que eu vejo uma entrevista nova da Simaria, eu sinto mais ódio dela e mais vontade de abraçar a Simone", comentou um internauta. "Eu super apoio a Simone a ir pro gospel e deixar a Simaria no flope, que mulher insuportável!", publicou outro. "Ridículo isso que Simaria fez com a irmã, porque não sentou com a irmã e conversou, desabafou. Não, trouxe a púbico para denegrir a imagem da irmã", opinou um terceiro.

Por outro lado, teve quem apoiasse a coleguinha. "Nessa briga, sou totalmente #TeamSimaria! Lenda que não é submissa a marido, não é crente radical e nem se mete nos casamentos alheios. Ou vocês esqueceram que sempre que uma famosa separa a Simone dá de presente um retiro pra mulher voltar pro marido?", disse um usuário do Twitter. "Eu acho a Simone fingida. Sempre fui #TeamSimaria, acho que ela merecia bem mais reconhecimento, mas vocês não estão prontos para essa história", destacou outro.

Entenda o caso

Os desentendimentos das duas ganharam destaque após elas trocarem farpas no "Programa do Ratinho" e também durante um show no São João de Caruaru, em Pernambuco, quando Simaria chegou com 1h20 de atraso. Sem contar a entrevista que Simaria concedeu para o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, dizendo que se sentia recriminada pela irmã. "O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse.

Ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, Simaria também deu a entender que a dupla pode chegar ao fim a qualquer momento: "Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre", desabafou ela, que anunciou uma pausa na carreira, no último dia 16.

Veja a opinião dos internautas:

Toda vez que eu vejo uma entrevista nova da Simaria eu sinto mais ódio dela e mais vontade de abraçar a Simone — Renascida pro RENAISSANCE (@eitalucaz) June 20, 2022

Não tô achando nd legal o jeito que o pessoal tá falando de Simaria,pq é notável a mulher não tá num estado bom e as pessoas n entendem como deveriam e só sabe julgar ela. Fora que elas são irmãs, cabe a elas de que maneira irão resolver essa situação, pq não é fácil p Simone… — a pink chata (@biapiinks) June 20, 2022

A Simone é maravilhosa tem um carisma de milhões, porém não entendo pq tem que se meter tanto em dizer como a Simaria q já é adulta precisa se vestir ou o q ela deve ou n falar, Simaria é mulher suficiente para assumir os BOs dela. pic.twitter.com/lqvIvEwlkq — Mary Ramos (@MaryRam45490259) June 20, 2022

A Simaria precisa tratar do luto, da dor da perda do pai dela, pra parar de descontar toda a frustração dela na Simone.

Ela busca a validação do pai nas pessoas, não achou e nem vai achar.



Autoconhecimento liberta e mantém vínculos sadios. — K. (@srtakthy) June 20, 2022

Eu super apoio a Simone a ir pro gospel e deixar a Simaria no flope, que mulher insuportável! — Jessi (@jeskcaw) June 20, 2022

eu entendi que a Simaria não tá bem psicologicamente, a Simone tá tentando colocar panos quentes e o resto é um monte de meme — Fiat147 (@fiat147daLaura) June 20, 2022