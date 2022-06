Adriane Galisteu posa com o filho, Vittorio, durante a Parada LGBTQIA de São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 14:45 | Atualizado 20/06/2022 14:45

Rio - Adriane Galisteu recebeu diversos elogios de internautas após levar seu filho, Vittorio, de 11 anos, à 26ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Paulo, no último domingo. Nesta segunda-feira, a apresentadora agradeceu o carinho que recebeu dos fãs pela atitude e deixou claro que é uma aliada à causa.

fotogaleria

"Bom dia, meus amores! Obrigada pelas mensagens de carinho ontem, eu sempre vou mostrar para o meu filho o caminho do respeito, da liberdade e do amor, afinal, o amor é a única revolução verdadeira. Ótima semana para vocês, meu beijo!", escreveu ela, em postagem no Twitter.

Ontem, Galisteu usou o Instagram para compartilhar vários cliques tirados durante o evento que reuniu artistas como Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Ludmilla. Em uma das fotos, a apresentadora posou com Vittorio, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice, enquanto os dois vestiam moletons com as cores da bandeira LGBT. "Que lindo e que orgulho [de] você já ensinando o seu filho sobre a diversidade. Parabéns!", comentou uma internauta.

Confira: