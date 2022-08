Nanda Costa e as filhas, Kim e Tiê, do casamento com Lan Lanh - Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 18:45 | Atualizado 03/08/2022 18:46

Rio - Nanda Costa encantou a web, na última terça-feira, ao postar um vídeo com as filhas, Kim e Tiê, de sete meses. No registro, a atriz falou sobre os desafios da maternidade com o crescimento das gêmeas, que são fruto do casamento com a percussionista Lan Lanh. A global mostrou o dia agitado que tiveram no domingo e contou que precisaram adaptar a casa para as pequenas.

"Já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo desse para falar da maternidade, de como está sendo por aqui", começou a artista ao narrar o vídeo em que as pequenas aparecem aprontando todas dentro de casa. "As meninas estão subindo em tudo, já tiramos tudo do lugar, elas colocam os dedos em todos os buracos, puxam o cabelo, é cada arranhão e tapa na cara que a gente leva, aff Maria, que loucura é essa, meu Deus do céu", desabafou.

Nos comentários, Nanda recebeu comentários de fãs e amigos que se derreteram por Kim e Tiê, além de mensagens de apoio de outras mamães. "(Risos) eu amo seus vídeos assim", declarou uma seguidora. "Bem-vindas ao clube das mães de gêmeos! Sua TV nunca mais será sua! Dormir? Ah, aproveite cada minuto das sonecas delas, você vai precisar! Vocês estão de parabéns! E lembrem-se: tudo vai dar certo", aconselhou a cantora Isabella Taviani. "Fase boa!!", comentou Carmo Dalla Vecchia.

