Karol Conká posou com Márcia Sensitiva Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 18:41 | Atualizado 03/08/2022 20:36

Rio - Karol Conká compartilhou nesta quarta-feira (03) a visita de Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, em sua casa. O encontro foi divulgado pela rapper em suas redes e relembrou um meme de Karol Conká que viralizou após a saída do "BBB 21". A cantora assumiu o topo do recorde de rejeição do programa sendo eliminada com 99,17% dos votos.

"Gente, recebi a visita da @marciasensitiva na minha casa e quando eu abri a porta ela disse: 'Limpa, limpa, limpa tudo' e limpamos mesmo, recebi umas rajadas de realidade e já me sinto pronta para os próximos desafios da vida", escreveu Karol.

Nos comentários, os seguidores brincaram com o momento. "Que tudo esse encontro!", afirmou um seguidor. "Olha esse feat meu Deus", escreveu outro. "Tem vídeo desse encontro de milhões? Já quero", questionou outro.

limpa limpa limpa limpa limpa limpa limpa tudo limpa todo ódio coletivo limpa - Karol Conká pic.twitter.com/g978x0w8UI — out of context Karol Conka (@acervomamacita) April 29, 2021