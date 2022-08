MC Mirella - Reprodução/Instagram

MC MirellaReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 16:43

Rio - MC Mirella exibiu suas muitas tatuagens no Instagram, nesta quarta-feira (3), e aproveitou para dar um aviso aos seguidores. "Estou removendo algumas", disse ela.

Com tatuagens pelo corpo todo, a cantora tem o nome de Dynho Alves, seu ex-marido, tatuado na virilha. Ela também tinha o desenho com o rosto do funkeiro, mas já foi apagado. Recentemente, Mirella assinou o divórcio e afirmou que não foi um momento feliz.



"Saiu meu divórcio e eu tô só o papel: passada. Sei lá, é estranho. Fui falar sobre com vocês um pouquinho, pra não parecer que é uma 'comemoração', mas queria deixar vocês cientes. Porém, longe de ser algo 'feliz', muito pelo contrário... é triste, muito triste. Porém, é a realidade que escolhi pra mim e é isso. É uma dor irreparável, e longe de ser algo que imaginava pra mim. Só peço respeito nesse momento e que me entendam. E longe de atacar alguém. Não é e nunca será a intenção", escreveu.