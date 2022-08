Gabily admitiu que viveu romance com Neymar Jr - Reprodução

Publicado 03/08/2022 14:56 | Atualizado 03/08/2022 14:59

Rio - Durante entrevista para o podcast "VacaCast", Gabily admitiu que viveu uma relação íntima com Neymar Jr, jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. A cantora entregou que o envolvimento entre eles foi mantido em segredo.

fotogaleria "Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viram quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele", contou.

Gabily afirmou que quando ficou na casa do jogador, em Paris, eles eram apenas amigos. "Nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", disse.