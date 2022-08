Mel Maia - Reprodução/Instagram

Rio - Depois de se envolver em polêmicas sobre sua vida amorosa, Mel Maia usou as redes sociais para relembrar sua carreira como atriz. Na última terça-feira, a artista de 18 anos resgatou os trabalhos que já fez na televisão em resposta aos comentários de internautas que acreditavam que a jovem era apenas uma personalidade da internet.

"Eu já reparei que a galera aqui do TikTok não conhece muito meu trabalho. Vejo muitas pessoas comentando no meu vídeo, perguntando o que eu faço, se eu já fiz filme, se eu já fiz novela… Algumas pessoas até respondem: ‘Ah, ela é só uma dançarina do TikTok’", começou ela, em vídeo publicado na rede social conhecida pelos vídeos de "dancinha".

Em seguida, Mel deixou bem claro qual é a sua profissão para os internautas que conhecem apenas o seu conteúdo nas redes sociais: "Gente, eu sou atriz, e hoje eu vou mostrar todos os trabalhos que eu já fiz na TV e no cinema, e indicar alguns filmes e séries, porque eu acho que tudo o que eu fiz, foi muito legal", declarou.

No vídeo, a carioca mostra todos os papéis que já teve desde a estreia como atriz no filme "O Relógio da Aventura", até seu trabalho mais recente com a novela "A Dona do Pedaço", exibida em 2019 pela TV Globo. Maia fez questão de destacar sua atuação como Ritinha em "Avenida Brasil" e na pele de Pérola, em "Jóia Rara", que chegaram a render diversos prêmios para a artista. Em breve, ela fará sua estreia na Netflix como parte do elenco da série "Sem Filtro".

Alguns fãs revelaram a surpresa ao ver a atriz resgatando todo o seu currículo de trabalhos na TV: "Não acredito que tem gente que comenta isso. Não tem como não conhecer o trabalho de Mel Maia", comentou um internauta na postagem de Mel. "Impossível que alguém não conheça você! Atriz brilhante", elogiou uma seguidora. "Torço para que seu trabalho seja mais valorizado", complementou mais uma admiradora.

No início de julho, Mel Maia chamou a atenção da web ao revelar que já teve trocou beijos com Arthur Picoli, do "BBB 21". A atriz revelou o affair com um vídeo no TikTok em que elegeu o ex-brother como o "mais gostoso" entre os rapazes que já beijou, e levantou uma polêmica sobre a diferença de idade entre os dois. Na ocasião, a artista se revoltou com a repercussão que têm as notícias relacionadas a sua vida amorosa, em comparação com suas conquistas profissionais.

