Viih Tube contou para os seguidores que está com anemia Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 15:52

Rio - Viih Tube interagiu com os seguidores nesta quarta-feira (03) para fazer um alerta. A ex-BBB e influenciadora contou que sentiu muito cansaço e notou os olhos amarelados, e após realizar uma bateria de exames foi diagnosticada com anemia.

"Fiquei em dúvida se contava isso para vocês ou não, porque é meio pessoal, mas eu conto tudo para vocês de forma tão natural e aberta aqui, que acho que é até um alerta para vocês fazerem check-ups de saúde, exames sempre, observar seu corpo, os sinais, cuidar da nossa saúde", iniciou. "A gente acha que com jovem não acontece nada, né? Que vai encher a cara de fim de semana, não vai dormir e nem se alimentar direito, vai esquecer de fazer exercício físico e não vai acontecer nada", alertou.

A influenciadora detalhou como percebeu os sinais que seu corpo dava e descobriu a doença. "Estava muito cansada, com muito sono e minha mãe observou que dentro do meu olho estava meio amarelado. Fui fazer check-up e descobri que estou anêmica. Meus exames estavam bem ruins mesmo", contou. "Estou comendo muito fígado, beterraba. Estava reparando que no meu almoço a salada ficava só de enfeite, só o Eli que pegava um pouco. E são coisas que fazem diferença no seu dia, você se alimentar bem, deixar seu prato mais colorido com verdura, legumes. Enfim, gente, não deixem chegar nesse ponto", disse.

"Cuidem da alimentação, façam alguma atividade física. Eu odeio academia, por exemplo, mas faço outras coisas que me fazem bem, como squash, sapateado. Não é só musculação, malhar a bunda, é o fato de você estar ativa e movimentando seu corpo. Cuidem da saúde de vocês. Sei que neste momento não sou exemplo para falar isso, mas quero ser. E é por siso que vou me esforçar muito", concluiu.