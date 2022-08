Rafa Kalimann e José Loreto deixam show de Caetano Veloso de mãos dadas - Marcelo Sá Barretto / Ag. News

Publicado 08/08/2022 07:47 | Atualizado 08/08/2022 08:30

Rio - Depois de curtir o show especial em comemoração ao aniversário de 80 anos de Caetano Veloso, onde assumiram que estão namorando , Rafa Kalimann e José Loreto foram jantar em um restaurante da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira.

"A generosidade dele é o que mais me encantou", disse Rafa Kalimann no tapete vermelho do show. "Estamos juntos. Tudo nela me encanta", disse José Loreto. Os rumores de que a influenciadora digital e o ator de "Pantanal" começaram a circular depois de que eles foram flagrados juntinhos em uma praia, em julho deste ano. Na época, eles disseram que era apenas amizade.