Ana Hickmann fala sobre acidente domésticoReprodução do Instagram

Publicado 08/08/2022 09:33

Rio - Ana Hickmann, de 41 anos, passou por um grande susto neste domingo. A apresentadora estava saindo do banho quando o vidro da porta do box do banheiro de sua mansão estourou em cima dela. Através de uma sequência de vídeos, publicados no Instagram Stories, ela falou sobre o acidente doméstico e tranquilizou os fãs ao dizer que teve apenas um corte profundo e pequeno na mão.

"Passei por um livramento. Foi um susto. Estava saindo do banho e a porta do meu box, na hora que eu fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Foi a cena mais assustadora que já vi na minha vida. Isso nunca tinha acontecido aqui em casa. Do jeito que quebrou, partiu, era pra ter cortado meu corpo inteiro. E a única coisa que eu tive foi um corte profundo, mas pequeno, aqui na minha mão", afirmou Ana, que é casada com o empresário Alexandre Correa. Os dois são papais de Alexandre, de 8 anos.