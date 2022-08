Anitta convida Lula a participar do Pod Delas e expõe áudio de resposta - Ag New / Reprodução Youtube

Publicado 09/08/2022 09:22 | Atualizado 09/08/2022 10:18

Rio - Anitta, que recentemente declarou seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais deste ano, expôs durante entrevista ao Pod Delas, na última segunda-feira, um áudio enviado pelo ex-presidente. Na ocasião, a cantora revelou que havia feito um convite para que Lula participasse do programa e decidiu mostrar qual foi a decisão dele.

"Eu tenho uma surpresa, fiz um convite, sem vocês saberem, e, se quiserem, vocês recebem. Se não, nem precisa", iniciou Anitta para Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, que comandam o podcast. "Fiz o convite hoje e já tive a resposta", disse a artista, que posteriormente, reproduziu o áudio de Lula.

"Anitta, eu quero agradecer o carinho e a gentileza que você teve de me convidar para participar do Pod Delas com você. Eu queria que você transmitisse para Tatá e para Bruna que estou morrendo de vontade de participar e de poder discutir um pouquinho os problemas do Brasil, das mulheres, das crianças, os nossos problemas do dia a dia que são muitos e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo", respondeu o ex-presidente em áudio.

"Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente para discutir os assuntos do Brasil, com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas daquilo que a gente consegue falar do coração, eu estou totalmente à disposição. Se quiserem marcar um dia, estarei aí como 'Lulinha' paz e amor, bem tranquilo para discutir nossos problemas", garantiu.

Ao final da mensagem, Lula aproveitou para dar um conselho à cantora e ratificou a importância de derrotar os adversários nesse momento. "Anitta, se cuida. Se cuida, porque tem muita gente maldosa nesse país, tem muita gente que tem muita inveja de você, que não consegue compreender o seu sucesso e não consegue compreender o seu comportamento político. Nós precisamos derrotar os nossos adversários. Um grande abraço, um beijo no coração, um beijo na Tatá e na Bruna", finalizou.