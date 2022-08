Bárbara Evans se declara para o marido, Gustavo Theodoro, em aniversário - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans se declara para o marido, Gustavo Theodoro, em aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 12:15 | Atualizado 09/08/2022 12:19

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, nesta terça-feira, para prestar uma homenagem ao marido, Gustavo Theodoro, por seu aniversário. No Instagram, a modelo compartilhou uma foto em que aparece ao lado do parceiro, que segura a filha, Ayla, no colo, e aproveitou para declarar seu amor por ele.

fotogaleria

"Meu amor, hoje é o seu dia! Dia de festejar!", iniciou Bárbara na legenda da publicação. "Parabéns por mais um ano de vida, e esse ano mais que especial, né?! Desejo que seus sonhos continuem se realizando e que você conquiste tudo que sempre sonhou", escreveu.

"Quero que saiba que te admiro muito, como filho, como marido e agora principalmente como pai. Nossa 'bebezuka' não poderia ter um pai melhor! Tenho muito orgulho do pai carinhoso, responsável, sensível, amoroso que você se tornou", disse sobre o parceiro com quem é casada desde 2020. "Quero te agradecer por nunca ter saído do meu lado, e juntos realizamos nosso maior sonho: Nossa 'bebezuka'! Nós duas te amamos demais! Parabéns meu amor, você merece o mundo! Um grande beijo das suas meninas", concluiu a modelo.