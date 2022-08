Após assumir romance com Rafa Kalimann, José Loreto prestigia pré-estreia de filme

Rio - José Loreto marcou presença na pré-estreia do filme 'Pacificado' no cinema de um shopping da Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (8). Após assumir o namoro com Rafa Kalimann, o ator cruzou com a ex-mulher, a atriz Débora Nascimento, no local. Os dois estão no elenco do longa que estreia dia 11 de agosto. Sheron Menezes, Juliana Alves e Silvero Pereira também prestigiaram a sessão para convidados.

Ao colunista Lucas Pasin, do 'Splash', Débora falou sobre o encontro com o ex-marido. Os dois se separaram em 2018, após sete anos, e tem uma filha juntos, de Bella, de 4 anos. "É um assunto íntimo, né? Existe maturidade para lidar, tanto no nível profissional quanto pessoal. O ser humano mais importante da minha vida sou eu e a minha filha. Se eu não me amar também não tenho como amá-la totalmente. Faz parte desse processo".

Loreto também falou sobre o assunto. "A gente se reencontra quase todos os dias, né? Está tudo certo. Ainda vamos trabalhar muito juntos. Somos uma família e amigos de profissão. Esse é só o primeiro de muitos [filmes] que ainda teremos", disse ele, que se considera mais maduro atualmente. "Não podemos parar no tempo. Temos que ir melhorando e se adaptando. Acho que sou um Loreto com mais responsabilidades. Mais artista e mais pai".

No entanto, ao falar sobre seu namoro com Rafa Kalimann, o ator despistou: "Meu relacionamento é com o meu filme", disse ao colunista.

Relatar erro