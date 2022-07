Anitta reflete após alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Anitta reflete após alta hospitalarReprodução do Instagram

Publicado 26/07/2022 12:57

Rio - Anitta usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira, para publicar uma reflexão acerca dos cuidados que recebeu durante o período que passou internada para tratar endometriose . No Twitter, a cantora, que havia recebido alta no mesmo dia , agradeceu a equipe médica e também, refletiu sobre o acesso das mulheres ao serviço de saúde.

fotogaleria

"Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença, que afeta tanta gente, mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada", iniciou a artista.

"Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia", afirmou, Anitta. "Meu agradecimento mais aliviado à equipe de médicos que cuidou de mim nesse processo. Foi uma equipe de peso. Médicos, enfermeiros, grandes super-heróis. Gratidão", completou.

"Já, já eu volto com tudo, lutando para que as mulheres tenham acesso a tudo que diz respeito a esse filme de terror que é a endometriose e, que principalmente, sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer", prometeu a artista. "Não tenham vergonha de buscar ajuda", aconselhou.

Endometriose

A endometriose é uma doença crônica, causada pela deslocação do endométrio — tecido que reveste o útero — para outras partes do corpo. Quando leve, pode ser tratada através de medicamentos, mas em casos mais sérios, as pacientes necessitam passar por uma cirurgia.

O problema de saúde também pode causar fortes cólicas, sangramentos intestinais e urinários, dores após relações sexuais ou atividades habituais, além de provocar infertilidade.