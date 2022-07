Jade Picon curte dia de sol em praia do Rio; veja as fotos

Rio - Jade Picon aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro nesta terça-feira para curtir uma praia. A influenciadora digital renovou o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni, a irmã de Leo Picon mostrou o corpão em forma e atraiu olhares. A barriga definida da ex-BBB chamou a atenção. No local, ela ainda posou para algumas fotos.

Recentemente, Jade surpreendeu os fãs ao mostrar sua nova mansão no Rio, onde ficará para gravar as cenas de 'Travessia', próxima novela das 21h, da TV Globo, em que fará sua estreia como atriz. Na trama, a ex-BBB dará vida a Chiara, filha do personagem do ator Humberto Martins. Como não é atriz e não tem DRT, a inflienciadora digital recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas para atuar apenas neste projeto.

