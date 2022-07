MC Mirella relata desespero após ter malas extraviadas e notar sumiço de bolsas de grife - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 15:01

Rio - MC Mirella dividiu momentos de tensão que tem vivido com os fãs, nesta terça-feira. A funkeira usou os Stories do Instagram para revelar que teve suas malas extraviadas durante viagem à França, além de ter seus cartões de crédito bloqueados e suas bolsas de grife roubadas. A cantora não escondeu o desespero ao desabafar sobre a situação que tem enfrentado desde que desembarcou no país europeu.

"As malas não chegaram. Já dei um surto. Está me dando um desespero", declarou a artista, na noite desta segunda-feira, mostrando que precisou comprar uma sacola de 1 euro para guardar seus pertences. "Minha vontade é de chorar, juro. Ainda por cima tive todos os meus cartões bloqueados. Preciso de muita oração. Está demais. Não vejo a hora de voltar para o Brasil", desabafou ela.

Na manhã desta terça-feira, Mirella voltou a atualizar suas redes sociais comemorando ao receber suas malas no hotel onde está hospedada. No entanto, não demorou para a ex-A Fazenda surgir revoltada novamente: "Abri as malas, minhas bolsas de grife sumiram. Não estou acreditando. Está toda revirada, porque mexeram e não estão aqui minhas bolsas de grife. Não estou acreditando nisso. Tiraram várias coisas da mala", relatou.