Zilu Godoi homenageou o ex-genro Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 14:59

Rio - O término do casamento de Wanessa Camargo não impediu Zilu Godoi de homenagear o ex-marido da cantora, Marcus Buaiz, que completou 43 anos nesta terça-feira (26). Por meio do Instagram Stories, a empresária publicou uma imagem do ex-genro com os filhos para celebrar a data.

fotogaleria "Hoje é dia dele. Parabéns, Marcus. Deus ilumine seu caminhar, com muito amor, muita paz e alegrias. Seja feliz na sua totalidade. Feliz aniversário", escreveu.

Wanessa Camargo anunciou no início de maio o fim de seu casamento com Marcus Buaiz. O ex-casal ficou junto por 17 anos e tiveram dois filhos: José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7 anos. "Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", disse em comunicado sobre a separação.