Eliana fala sobre amizade com Xuxa e AngélicaReprodução de vídeo

Publicado 27/07/2022 09:26 | Atualizado 27/07/2022 09:27

Rio - Eliana falou sobre a amizade com Xuxa e Angélica em entrevista o podcast 'Quem Pode, Pod', comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A apresentadora abriu o jogo sobre a rivalidade que existia entre elas no passado e disse que a maturidade ajudou na aproximação das três.

"A maturidade aproxima tanto. Ou não. Mas, no nosso caso, aproximou. Essa coisa que a gente levanta e parece 'nossa, está cansativo isso' de apoiar outras mulheres, estender a mão, isso há uns anos não existia, era uma rivalidade...", comentou a loira. "É legal porque a gente se encontrou em um momento da vida em que estamos maduras, a gente já viveu muita coisa, não precisa mais provar nada pra ninguém. Pra que rivalidade? A gente é o que é", completou.

Em seguida, Eliana explicou que Xuxa foi a responsável pela aproximação dela e Angélica. "A Xuxa sempre teve muito contato com a Angel e comigo. Ela, em algum momento, há alguns anos, me falou: ‘Li, você tem contato com a Angélica?’. Eu pensei: ‘Nossa, muito pouco’. Ela repetiu: ‘Nossa, vocês têm uma energia tão parecida! Vou fazer um grupo para a gente se falar, as três’”, disse.

A apresentadora, inclusive, confessou que tem bastante tempo que as três não falam sacanagem no grupo do aplicativo de mensagens. "Faz um tempo que a gente não coloca sacanagem. Mas quem realmente arrebenta e coloca coisas incríveis é a Xuxa. Ela é expert. Alegra nossos dias", divertiu-se.

Vida sexual e masturbação

No podcast, Eliana também falou abertamente sobre a masturbação feminina e o início de sua vida sexual. No bate-papo, a apresentadora fez uma brincadeira com o título de "musa dos dedinhos", referindo-se à masturbação e defendendo a prática. "É maravilhoso se tocar. E tem que [fazer]", afirmou ela, que revelou com qual idade transou pela primeira vez: "Dezoito, na real! Está vendo? Esse negócio de dedinho não é um negócio fácil", confessou, brincalhona. "Meio tarde, né? Se a gente soubesse... Meu Deus do céu, mas está bom", completou.