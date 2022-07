Valentina Bandeira fala sobre João Guilherme - Reprodução do Instagram

Valentina Bandeira fala sobre João GuilhermeReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2022 08:26 | Atualizado 27/07/2022 09:23

Rio - Valentina Bandeira, de 28 anos, elogiou João Guilherme, 20 anos, de durante o podcast 'Donos da Razão', apresentado por Foquinha e André Brandt. A atriz, que interpreta Cora, em 'Quanto Mais Vida, Melhor', da TV Globo, disse entender o motivo da fama de pegador do filho de Leonardo após encontrar com ele na festa de Luísa Sonza, no dia 18 de julho.

"Ele seduz [até] uma planta. O olhar dele é conquistador. Ele é tudo isso. Ele não está de bobeira mesmo”, comentou Valentina, que listou outros famosos da celebração que lhe chamaram a atenção. "Um monte de moleque gato também, mas não vou falar porque não estou de bobeira. Papatinho me perco fortíssimo. Ele estava lá. Mandei uma mensagem para minha amiga dizendo: ‘O Paulo André também, mas ele é tão bonito que atravessa o conceito da beleza. Ele está em um lugar além'”, explicou.

A atriz também deu sua opinião sobre as mulheres. "Aa Ludmilla é a que mais me deixa mal. Para mim é a maior cantora do Brasil. A Anitta já transcendeu, está além do nosso país. O nível de gostosas nessa festa era bizarro. Eu nunca tinha visto uma lipo LAD de perto. (…) A Luísa é bizarra, é um absurdo. A coxa da Pabllo sou eu com o braço fechado”, completou.