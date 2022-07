Felipe Neto - Reprodução

Publicado 27/07/2022 10:43

Rio - Felipe Neto lamentou o fato de não ter sido convidado para participar do MTV Miaw, na noite desta terça-feira, através do Twitter. O youtuber disse que foi banido do evento após negar apresentar o prêmio no ano passado. Na época, ele não aceitou o convite devido a pandemia do novo coronavírus.



"Fico alegre em ver meus amigos no MIAW e o prêmio bombando. Mas devo confessar que estou muito triste, sem entender porque a MTV decidiu fingir que eu não existo depois de eu ter negado apresentar o MIAW de 2021. Não fui sequer convidado a ir esse ano. De convidado a apresentar para banido", começou ele, que é uma das personalidades mais premiadas do evento.

"Eu tenho 4 troféus do MIAW, incluindo um Ícone MIAW. Continuo sendo um dos que mais venceu. Ano passado, me convidaram a apresentar. Expliquei que não podia confirmar, porque estava no início de 2021 e ninguém sabia como estaria a pandemia. Depois disso a MTV me baniu de tudo por algum tipo de birra, me excluíram de todas as indicações e nem sequer me mandaram convite pro evento. Enfim, MTV, desejo tudo de bom pra vocês. E que os funcionários do MIAW superem essa mágoa", desejou Felipe.



Por fim, o youtuber ressaltou: "E que fique muito claro: ninguém tem obrigação de me indicar ou me convidar pra coisa alguma. Todo sucesso pra MTV e pro prêmio, que continue bombando todo ano e cada vez mais revelações surjam".