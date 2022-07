Paolla Oliveira - Divulgação / TV Globo

Publicado 27/07/2022 10:22

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, abriu o jogo e falou sobre o desejo de ser mãe, em entrevista à 'Vogue'. A atriz, que estrela o filme 'Papai é Pop' ao lado de Lázaro Ramos, explicou que congelou óvulos para ter a possibilidade de engravidar no futuro.

"A maternidade faz parte do meu futuro. Fiz o congelamento de óvulos porque eu gostaria de ter a escolha, a possibilidade. Então sendo uma opção, posso escolher e a maternidade está por aqui. Fazer esse filme foi muito importante para mim porque consegui encontrar uma maternidade que realmente me faz mais sentido do que a que eu via. Retratando isso, eu pude me aproximar mais desse tema", comentou.

Ao ser questionada se já cogitou adotar uma criança, Paolla disse que a ideia já passou pela sua cabeça: "Assim como a gente fala de maternidade hoje em dia, que bom que falamos também sobre a adoção e outras maneiras de construir uma família e se relacionar com filhos. Já pensei e acho muito bonito o filme dar uma pincelada nesse assunto. São questões que a gente precisa pensar e se colocar no lugar até mesmo para emitir uma opinião".

À publicação, a namorada de Diogo Nogueira ainda citou o que busca em uma relação. "Cada dia mais se relacionar precisa ser uma parceria. Uma parceria de comunhão, igualdade, crescimento. E só conseguimos ver um relacionamento de maneira diferente quando nós estamos mais maduros. E eu não acredito que exista outra maneira de resolver as coisas ou ter uma parceria na vida que não seja com partilha, muito amor e conversa", destacou a atriz, que está no ar como Pat, em 'Cara e Coragem', da TV Globo.