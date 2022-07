Eliana fala sobre masturbação durante participação em podcast - Reprodução / Youtube

Publicado 27/07/2022 08:44 | Atualizado 27/07/2022 09:47

Rio - Eliana , de 48 anos, surpreendeu o público, na última terça-feira, ao falar — sem tabus — sobre um assunto ainda polêmico: a masturbação feminina. Em entrevista para o podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a apresentadora do SBT também aproveitou para comentar acerca do início de sua vida sexual.

No bate-papo recheado dos mais diversos assuntos, Eliana fez uma brincadeira com o título de "musa dos dedinhos", conquistado pelo grande sucesso da música "Os dedinhos", gravada por ela em 1993. Ao se referir à masturbação, a loira defendeu a prática, afirmando que: "É maravilhoso se tocar. E tem que [fazer]".

O assunto surgiu quando a apresentadora participou de uma brincadeira do programa, onde deveria responder algumas perguntas apenas com o uso das mãos."Eu já fiz muita coisa com os dedinhos, mas vocês já sabem", disse, bem humorada. "Quero dicas depois", brincou Fernanda. "Não precisa, bebê, tenho certeza que é bem espertinha a senhora", respondeu Eliana.

Durante a dinâmica, Giovanna Ewbank quis saber mais sobre o início da vida sexual da entrevistada. "Eliana, responda com sinceridade: com quantos anos foi a sua primeira vez?", indagou. "Com treze?", questionou Fernanda. "Dezoito, na real! Está vendo? Esse negócio de dedinho não é um negócio fácil", confessou, brincalhona. "Meio tarde, né? Se a gente soubesse... Meu Deus do céu, mas está bom", completou.

Atualmente, Eliana é casada com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem tem a filha caçula, Manuela, de 4 anos. De sua antiga união com o produtor musical Arthur Bôscoli, a apresentadora é mãe de Arthur, de 10 anos de idade.