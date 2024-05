Dia das Mães: confira sugestões de presentes para todos os bolsos

Com o Dia das Mães se aproximando, é comum ficar sem ideias de presentes que se encaixem no orçamento. Pensando nisso, O DIA preparou uma seleção de itens com sugestões do que comprar para as homenageadas da data, além de trazer informações sobre como economizar no presente

e a expectativa do varejo. Segundo pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o comércio no fluminense prevê um crescimento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.



Estima-se que cerca de 128 milhões de brasileiros presentearão alguém neste ano, resultando em um movimento financeiro de aproximadamente R$ 40,21 bilhões nos segmentos de comércio e serviços. Os gastos com presentes devem alcançar um tíquete médio de R$ 314, representando um aumento de R$ 56 em relação ao ano anterior. Dados são de pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil-2024.



Para Aldo Gonçalves, presidente CDLRio e SindilojasRio, o comércio deverá ampliar as vendas na medida em que mais soluções para compra têm sido oferecidas. “O crédito vem cumprindo um papel importantíssimo para que as pessoas possam manter o padrão de vida, da mesma forma que a tecnologia vem emprestando facilidades para as compras, tornando processos mais ágeis e seguros. Com este cenário acreditamos no maior número de pessoas nas lojas físicas, onde espera-se compras no valor do ticket médio de R$ 150, igual valor estimado em 2023”, diz Aldo.



Os comerciantes esperam um aumento nas vendas de presentes, flores, roupas, perfumes, sapatos, produtos relacionados à beleza, eletrônicos, entre outros itens, à medida que as pessoas procuram presentear suas mães e celebrar a data.



Veja abaixo opções de cosméticos, produtos fitness, roupas, livros e fones de ouvido para a data que é considerada pelo comércio como o "segundo Natal". Os valores foram consultados no fim do mês de abril, nas principais lojas da internet.

Livros



No universo da literatura, os romances de época nunca saem de moda e agradam pessoas de todas as idades, o " No universo da literatura, os romances de época nunca saem de moda e agradam pessoas de todas as idades, o " Kit Judith McNaught " que conta com 3 dos best-sellers da autora por R$ 91,20. Para as mães apaixonadas por culinária, livros como " 50 Marmitas Veganas " por R$ 35,25 ou " Cozinha Prática " da Rita Lobo por R$ 49,90 oferecem uma variedade de receitas deliciosas e saudáveis.

Como economizar com o presente



Enivalda Alves da Pina Silva, economista e coordenadora do curso de Administração EaD da Faculdade Santa Marcelina, de São Paulo, compartilha algumas dicas valiosas para economizar no presente neste Dia das Mães. “Uma opção econômica e cheia de significado é optar por presentes feitos em casa, como cartões, artesanatos ou alimentos”, sugere.



Além disso, a economista ressalta a importância de pesquisar por promoções e descontos em lojas on-line ou físicas, buscando por oportunidades que se encaixem no orçamento disponível. “Comprar com antecedência é uma estratégia inteligente para aproveitar ofertas sazonais e evitar gastos de última hora, permitindo uma escolha mais consciente e econômica”, diz Enivalda.

“Outra ideia é preparar um lindo e delicioso café da manhã com produtos que a mamãe gosta, proporcionando um momento especial e personalizado. Se preferir, uma ida ao cinema para assistir a uma sessão juntos pode ser uma forma de celebrar a data de maneira descontraída e afetuosa, sem gastar muito”, completa.



De acordo com Enivalda, a expectativa é de um cenário de disposição dos brasileiros para presentear e investir mais nas compras no Dia das Mães. Ela destaca a evolução do perfil materno, tornando-se mais diversificado, e a necessidade das marcas adaptarem-se a essa realidade. “É evidente que novos públicos vêm surgindo para consolidar o Dia das Mães como a segunda data mais importante do varejo. A grande maioria das pessoas declara que sempre vai considerar o Dia das Mães uma data muito importante”, diz.



Emprego no setor



A expectativa de avanço nas vendas deve gerar a maior contratação de trabalhadores temporários, em mais de uma década, para atender à demanda sazonal. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê a abertura de 25,9 mil empregos, ante as 23,79 mil vagas vistas no ano passado. O salário médio de admissão também deve ser maior, em torno de R$ 1.794, 7,1% acima do valor médio pago na mesma data comemorativa de 2023. Os maiores demandantes por trabalhadores serão São Paulo (6,7 mil) e Minas Gerais (2,9 mil).



"A expectativa da CNC é que 6,8 mil postos de trabalho temporários se tornem vagas efetivas no varejo após o fim da segunda data comemorativa mais importante do varejo nacional", projetou o economista Fabio Bentes, no estudo da CNC.



Estima-se que aproximadamente 500 mil oportunidades temporárias serão geradas no segundo trimestre deste ano, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). Com o foco nas celebrações do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, espera-se que as contratações sejam lideradas pelo setor da Indústria (45%), seguido pelos segmentos de Serviços (35%), Comércio (15%) e outros (5%).



De acordo com pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), 55% dos comerciantes disseram que já contrataram e 25% manifestaram interesse em prorrogar a medida até junho, para o Dia dos Namorados, porque acreditam que o bom momento do mês maio poderá estender-se no mês seguinte, devido ao comportamento da economia.

Antecipação dos filhos para o Dia das Mães



Nicole Segundo, estudante de Direito, compartilhou seus planos para o Dia das Mães deste ano, incluindoos critérios de escolha e preferências de compra. "Normalmente vamos tomar café da manhã ou almoçar juntas. Este ano, estou pensando em presentear minha mãe com roupa de dormir, camisola ou conjunto de academia, mas ainda não me decidi", disse. Nicole contou que tem o hábito de presentear todos os anos nessa data e que costuma gastar entre 100 e 300 reais. Além disso, Nicole busca por promoções ou descontos ao fazer suas escolhas e prefere comprar em lojas físicas.

* Reportagem da estagiária Júlia Sofia, sob supervisão de Marlucio Luna

