Bernard Hill em Senhor dos AnéisReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/05/2024 14:16 | Atualizado 05/05/2024 14:17

O ator britânico Bernard Hill, que teve papéis coadjuvantes em "Titanic" e "O Senhor dos Anéis", morreu neste domingo, 5, aos 79 anos, disse seu agente. A informação foi divulgada por sua agente Lou Coulson.



Originário de Manchester, o artista ficou mais conhecido por interpretar o capitão do "Titanic" Edward Smith no famoso filme de James Cameron de 1997.

Hill também deu vida ao rei Théoden de Rohan na trilogia "O Senhor dos Anéis", baseada na obra de J. R. R. Tolkien e que fez sucesso nos anos 2000.O ator também teve uma longa carreira na televisão britânica, onde estreou na década de 1980 com um papel de desempregado na conhecida série "Boys from the Blackstuff". Carreira do artista foi marcada por participar de mais de um filme que levou 11 prêmios do Oscar