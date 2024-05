Papa Francisco - AFP

Papa FranciscoAFP

Publicado 05/05/2024 11:39 | Atualizado 05/05/2024 12:09

O Papa Francisco dedicou um momento de sua oração neste domingo, 5, para manifestar solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul . Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já registram 75 mortes confirmadas e seis em investigação, 155 feridos e ao menos 103 pessoas desaparecidas.

"Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações”, disse o pontífice a fiéis que acompanhavam a solenidade na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", acrescentou.

Veja o momento:

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, também se manifestou ao Vatican News. Ele descreve a situação considerada ainda caótica.



"Temos várias vilas, bairros completamente debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul está praticamente toda debaixo d’ água. Em Canoas, tivemos, na noite anterior, que evacuar mais de 50 mil pessoas. O Exército, a Defesa Civil, o pessoal das nossas comunidades, gente de fora do Estado, enfim, é muita gente colaborando. Ainda existe muita gente em cima de telhado de casas, até mesmo árvores, esperando por socorro", disse o arcebispo.

Governo do Estado declara calamidade pública

Na última quarta-feira, 1º, o governador do estado Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial.

Os dados da Defesa Civil mostram que mais de 88 mil estão desalojadas e mais de 16 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 334 cidades foram afetadas e mais de 780 mil pessoas sofrem com as inundações.

Em coletiva, Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o estado precisará de um "Plano Marshall" para reconstrução.

"O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução", disse. "Um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias. Porque, como eu insisto, quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora", completou.

Leite reforçou que o momento "histórico" exige medidas "absolutamente extraordinárias, porque quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência", declarou a jornalistas no início desta noite de sábado.



O governador gaúcho frisou que as diferenças políticas precisam ser colocadas de lado no momento em que o estado enfrenta fortes chuvas. "Temos que estar à altura do que a história nos exige, como lideranças públicas, colocando de lado qualquer diferença neste momento", afirmou.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.