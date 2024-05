Luan Santana e Ana Castela participam da gravação do DVD de Nattanzinho

Rio - Nattanzinho, de 24 anos, gravou o novo DVD em uma casa de shows em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A apresentação do cantor contou com a participação de artistas como Luan Santana, Ana Castela, MC Daniel e MC Melody.

Vários ex-BBBs conferiram a apresentação do artista, natural do Ceará, da plateia, como Sarah Andrade, Kerline, Gui Napolitano, Beatriz Reis, Laís e Gustavo. A atriz e apresentadora Maisa Silva e o apresentador João Silva, filho de Faustão, também prestigiaram o show.

Apontado como o novo fenômeno do forró, Nattanzinho disse em entrevista ao Dia, em fevereiro, que esse "título" lhe traz responsabilidade. "Eu sei de onde eu venho, o que eu sou hoje e sei onde eu quero chegar. Então, esse nome 'fenômeno', que as pessoas titulam, eu não deixo subir a cabeça, não me deixa dizer que o jogo está ganho. Para mim, isso é combustível, me impulsiona ainda mais a querer ser um grande nome, não só do forró, mas da música em geral", completa.