Nattanzinho - Ricardo Henri / Divulgação

Nattanzinho Ricardo Henri / Divulgação

Publicado 27/02/2024 06:00 | Atualizado 27/02/2024 08:56

Rio - Nascido em Sobral e criado em Tianguá, ambos interiores do Ceará, Natanael Cesário dos Santos, mais conhecido como Nattanzinho, é considerado o novo fenômeno do forró. Com quase dois milhões de inscritos em seu canal no YouTube, 1,4 bilhão de visualizações em seus vídeos e mais de nove milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor de 24 anos caiu nas graças de Xand Avião, por quem foi apadrinhado, e do público. Afastado dos palcos há quase dois meses para tratar um edema nas cordas vocais, o artista, que se apresentou pela última vez no Réveillon de Copacabana, atualiza seu estado de saúde, em entrevista ao DIA, e fala sobre os novos projetos.

fotogaleria

"Estou bastante curado, vamos dizer assim, né? Tive um edema nas costas vocais, passei dois meses parado tratando esse edema e, agora, estou com reabilitação com a fono (fonoaudióloga), fazendo um novo tratamento. E graças a Deus está 99% concluído. Eu recebi alta e já posso voltar aos palcos para fazer show. Eu vou ter que redobrar os cuidados com a fono, mas a gente está voltando com tudo e com novos projetos", explica o músico, que é dono dos hits "Tem Cabaré Essa Noite" e "O Carpinteiro".

Nattanzinho revela ainda que já tem previsão para voltar aos palcos. "A gente vai voltar no dia 9 (de março), em Aracaju (Sergipe). É uma nova temporada do Desmanttelo, minha label (festa) que vem invadindo o Brasil", anuncia o cantor, expressando a expectativa para o primeiro show após uma longa pausa: "Vou cantar horas seguidas para matar a saudade. Vocês não tem a noção de como é ficar dentro de um quarto por dois meses, vendo todos os meus amigos no Carnaval e fazendo shows. Eu não pude estar lá, mas quando voltar pode ter certeza que vou aproveitar cada minuto, cada show, porque eu estou com uma saudade gigante dos meus fãs e de cantar para eles".



Neste hiato, o artista não ficou parado. Aproveitou o tempo para dar um gás em seus projetos. "Temos várias novidades, como o DVD novo que está chegando. Não posso falar onde vai ser ainda, vou deixar vocês adivinharem", brinca o cantor, acrescentando mais surpresas: "Nós demos um novo passo na carreira, do lado profissional, que é com o Dudu, um dos maiores produtores e compositores. Ele vai produzir e guiar todo o DVD".



Grande responsabilidade

Apontado como o novo fenômeno do forró, Nattanzinho diz que esse "título" lhe traz responsabilidade. "Eu sei de onde eu venho, o que eu sou hoje e sei onde eu quero chegar. Então, esse nome 'fenômeno', que as pessoas titulam, eu não deixo subir a cabeça, não me deixa dizer que o jogo está ganho. Para mim, isso é combustível, me impulsiona ainda mais a querer ser um grande nome, não só do forró, mas da música em geral", completa.

Questionado sobre seu ídolo na música, o cantor se derrete por um ícone da música popular brasileira. "Sou muito fã do Djavan. O meu sonho é dividir o palco com ele ou, então, cantar pelo menos uma música juntos".

O cearense também revela a admiração por outros cantores, como Xand Avião e Wesley Safadão, e conta sobre um momento que o marcou. "Um dia saí lá de Tianguá e fui para um show do Xand em Cambuci. Eu fiquei embaixo do palco ouvindo as músicas dele, pedindo um alô e agora estou lado do cara. Ele fez uma homenagem para mim no show dele. Você tem noção?", relembra, emocionado, o artista.

De bem com a vida

O alto-astral é uma das marcas registradas de Nattanzinho. O cantor admite que gosta de levar a vida com positividade nos palcos e até mesmo longe dos holofotes. "Sou a mesma pessoa no palco, no escritório ou viajando. Quando eu desço do palco, eu continuo brincando com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo por trás e com os meus músicos. É sempre essa alegria para mim. Eu acredito muito que energia positiva traz energia positiva, eu estou sempre assim, brincando, desenhando e tentando arrancar um sorriso de cada pessoa que passa pela minha frente. Eu acho que isso é legal", pontua.

Relação com os fãs

Com uma legião de fãs em todo Brasil, o artista entrega que tem umas mais "saidinhas". "Eu amo meus fãs, brinco muito com eles... A maioria são elas, né? Elas jogam calcinhas para mim e eu cheiro as calcinhas", revela o músico. "Eu tenho um grupo aqui onde brinco com elas. É uma família, faz parte disso tudo. Para mim, é o que me movimenta, é o combustível para o Nattanzinho. Muito obrigado a cada fã que me abraça, que me acompanha e que está sempre pertinho de mim", agradece.