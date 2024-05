Madonna leva 1,6 milhão de pessoas para show em Copacabana - Fernando Maia e Alexandre Macieira /Riotur

Publicado 05/05/2024 10:00





"Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos, mas nós vivemos em lugar especial. Vamos cuidar e ter carinho com nossa cidade. Demos um show nessa semana da Madonna", escreveu Paes.

Se preparem! Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos mas nós vivemos em lugar… — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 5, 2024



“Meu agradecimento aos cariocas que recebem como ninguém. Aliás, a cidade ainda está cheia de visitantes hoje. Vamos mostrar para eles que lugar incrível eles escolheram para celebrar a vida. Curtam o Rio!”, declarou o prefeito.



Madonna in Rio



O show histórico da Rainha do Pop arrastou 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, segundo um boletim divulgado pela Riotur na madrugada deste domingo (5).

O show, que marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour", que comemora 40 anos de carreira da diva, contou com participações especiais de Anitta e Pabllo Vittar, além de ritmistas das agremiações do Grupo Especial.



O show, que marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour", que comemora 40 anos de carreira da diva, contou com participações especiais de Anitta e Pabllo Vittar, além de ritmistas das agremiações do Grupo Especial.

A apresentação, que contou com uma megaprodução, começou por volta das 22h40 e durou cerca de duas horas. Madonna estava bem à vontade no palco e interagiu muito com os fãs brasileiros. Logo no início ela soltou um palavrão e elogiou a Cidade Maravilhosa, destacando a mistura de mar e montanhas. "C*. É o lugar mais lindo do mundo. Isso é mágico, obrigada".

Apreensões

Com pontos de bloqueio e revista para acesso à praia de Copacabana, a Polícia Militar divulgou durante madrugada que apreendeu 161 objetos perfurocortantes nos diversos pontos de bloqueio e revista de Copacabana.

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais do 16º BPM, em Copacabana, com auxílio da tecnologia de videomonitoramento urbano. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP.