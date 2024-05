Momento em que homem é arremessado dentro da caçamba de lixo - Reprodução

Publicado 05/05/2024 07:54 | Atualizado 05/05/2024 12:17

Rio - Um homem foi agredido e jogado dentro de uma caçamba de lixo por populares na noite deste sábado (4) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, horas antes do show de Madonna. De acordo com testemunhas, ele estava tentando realizar furtos no local.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o suspeito levando vários socos e chutes de outros homens, enquanto é arrastado em direção a caçamba e jogado dentro dela.



Após isso, um outro homem fecha a caçamba e bate com força na tampa. Ao redor, diversas pessoas riem e festejam com o desfecho da situação.



De acordo com a Polícia Militar, até 00h deste domingo (5), 161 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos diversos pontos de bloqueio e revista de Copacabana, montados para o show da Madonna.

A corporação foi procurada para esclarecer sobre o caso do vídeo, porém informou que não foi acionada para a ocorrência.