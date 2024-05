Agentes removem tabletes de pasta base de cocaína em fundo falso de caminhonete - Reprodução

Agentes removem tabletes de pasta base de cocaína em fundo falso de caminhoneteReprodução

Publicado 05/05/2024 11:55 | Atualizado 05/05/2024 12:17

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com aproximadamente 100 kg de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, altura de Irajá, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo. De acordo com as investigações, o motorista, que foi preso em flagrante, buscou o material em São Paulo e faria a entrega para traficantes do Complexo do Alemão.

Por volta das 7h40, agentes da 6ª Delegacia da PRF abordaram uma caminhonete na altura do Trevo das Margaridas e iniciaram a fiscalização. Em um compartimento escondido na caçamba do veículo, os policiais encontraram 97 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 99,1 Kg.

O motorista confessou que receberia dinheiro pelo transporte da droga e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.