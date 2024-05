Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 12:43

Rio - É oficial! Gustavo Mioto confirmou no Instagram, neste sábado, que reatou o namoro com Ana Castela após os dois darem alguns indícios da reconciliação. O cantor de 27 anos compartilhou alguns cliques no maior clima de romance com a Boiadeira, durante um jantar, e se declarou para ela.

"Olhem quem eu acabei encontrando sem querer: a vida! Disse ele ao povo, sabendo que vão falar besteiras, mas não ligando nem um pouco. Te amo, princesa", escreveu na legenda.

Gustavo ainda brincou com os possíveis comentários maldosos que pode receber sobre a volta do casal. "Marketing está de volta. Bora publis". Em seguida, ele quis saber dos fãs. "Hoje tá dando 11 meses (de namoro) com pausas, continua contando normal?".

Ana e Gustavo assumiram o relacionamento em junho de 2023, mas terminaram o namoro em setembro. Um mês depois, os dois reataram o romance. A relação havia chegado ao fim em janeiro deste ano novamente.