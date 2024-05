Jessie J se diverte em piscina de hotel no Rio de Janeiro após show

Rio - Jessie J, aos 36 anos, está aproveitando sua estadia no Brasil. Ela foi fotografada nesta sexta-feira (03) se divertindo na piscina de um hotel carioca onde está hospedada após o show com ingressos esgotados na Zona Sul do Rio de Janeiro na última quinta-feira (02).

A chegada da cantora ao Rio de Janeiro foi no aeroporto internacional Galeão, onde ela estava com um look confortável. Jessie mostrou muita simpatia ao posar para uma foto em grupo com os fãs que aguardavam sua chegada e até fez um coração com as mãos para a câmera.

Seu último show nessa breve estadia pelo Brasil aconteceu no Vivo Rio, na quinta-feira (02). A última vez que a cantora se apresentou na cidade até então foi em 2022, durante o Rock in Rio, onde ela celebrou seus maiores sucessos junto ao público.

Relatar erro