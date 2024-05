Jessie J desembarca no aeroporto do Galeão, no Rio - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 02/05/2024 07:29 | Atualizado 02/05/2024 07:34

Rio - Jessie J, de 36 anos, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, e esbanjou simpatia. No local, a cantora britânica distribuiu sorrisos, acenou para os fãs e fez a alegria deles ao posar para algumas fotos. Para a ocasião, a artista apostou em um look confortável: calça, camisa e tênis branco. Ela ainda completou a produção com um boné e óculos escuros.

Dona dos hits "Price Tag", "Bang Bang", "Domino" e "I Want Love", Jessie se apresenta no Vivo Rio, na Zona Sul, nesta quinta-feira, às 21h. Na última terça-feira, a cantora fez um show no Espaço Unimed, em São Paulo. A última apresentação dela no Brasil havia sido em 2022, no Rock in Rio.