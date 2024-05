Cecilia Madonna e a cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024

Rio - Cecilia Madonna, de 21 anos, filha da saudosa Fernanda Young, que faleceu em 2019 aos 49 anos devido a uma crise de asma, conseguiu uma vaga no espaço VIP do show da cantora na Praia de Copacabana , que ocorre neste sábado (04), de forma gratuita.

Ela conseguiu um convite exclusivo para ocupar o espaço após fazer um pedido público por meio das redes sociais para os patrocinadores da apresentação da artista. "Hoje seria um ótimo dia para vocês me ajudarem", escreveu Cecilia nas redes sociais.



O detalhe é que nesta quarta-feira (1°) seria o aniversário de Fernanda, que completaria 54 anos. E o presente de Cecilia foi a resposta do banco que está patrocinando o show da cantora no Brasil. "Numa data como essa, a gente tinha que chamar Madonna para assistir Madonna", publicou o perfil.



Em seguida, Cecilia celebrou a conquista com uma declaração de amor para a mãe. "Conseguir o VIP para o show da Madonna no aniversário da minha mãe é MUITO especial! Era um dos sonhos dela me levar para ver a Madonna, então muito obrigada pela ajuda. Ela vai estar com todos nós lá com certeza", compartilhou.